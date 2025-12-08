O Ministério Público do Trabalho (MPT) da 15ª Região, em Campinas, voltou a cobrar transparência nas punições aplicadas por empresas de delivery e transporte. A demanda ganhou força após inúmeros relatos de motoboys que afirmam ter sido suspensos ou bloqueados sem aviso prévio, sem justificativa e sem possibilidade de se defender.

Segundo o MPT, o volume de registros mais que dobrou nos últimos dois anos. Foram 77 denúncias em 2024 e 2025, número bem superior ao de 2022 e 2023, quando 34 casos chegaram oficialmente ao órgão. Além de alegações de abuso de penalidades, trabalhadores também apontam instabilidade nos ganhos e falta de canais eficientes de suporte.

Parte desse aumento se deve a uma mudança metodológica adotada pelo próprio MPT: cada ação judicial movida por sindicatos ou associações contra plataformas passou a ser registrada como nova denúncia, permitindo acompanhar com mais precisão o comportamento das empresas no setor.