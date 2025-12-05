O presépio mecânico da família Curcio, uma das tradições natalinas mais longevas de Campinas, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas (Condepacc). A decisão, votada nesta quinta-feira (4), consolidou uma história de 119 anos construída por quatro gerações dedicadas ao ofício artesanal que se transformou em referência afetiva para milhares de moradores.
O estudo técnico que embasou o reconhecimento foi elaborado pela especialista cultural Marcela Bonetti, da Secretaria de Cultura e Turismo, a partir de pesquisa documental, análise histórica e registros familiares. O processo teve início após pedido protocolado pelo presidente da Câmara, Luiz Rossini, que destacou a relevância histórica do presépio para a cidade.
Para a família, o reconhecimento tem forte carga emocional. “Receber esse reconhecimento é uma alegria imensa para nós. O presépio sempre foi feito com muito carinho pela nossa família, geração após geração, e saber que esse trabalho agora é valorizado como patrimônio da cidade nos enche de orgulho”, afirma José Curcio. Ele lembra que a tradição começou em 1906 com seu bisavô, o italiano José Curcio, que trouxe apenas o Menino Jesus esculpido em cedro de sua terra natal, criando todo o restante do conjunto em Campinas.
Ao longo de mais de um século, o presépio ganhou novas formas, mecanismos e espaços. Já ocupou o porão da antiga casa da família na avenida Senador Saraiva — onde atraía filas que chegavam ao Mercado Municipal —, integrou eventos oficiais como a Semana do Folclore e o Bicentenário de Campinas e teve sede própria na avenida da Saudade por quase 50 anos. Reportagens desde os anos 1940 relatam o impacto popular da obra, visitada por gerações durante o período de Natal.
Lúcia Léa Carvalho Curcio, Marcela Bonetti (no centro) e José Curci (Divulgação/PMC)
Em 2024, após anos fechado, o presépio reabriu sob direção de Paschoal Curcio, engenheiro eletricista que modernizou parte da engrenagem com cerca de 20 polias industriais, mantendo a estética artesanal criada pela família.
Para Marcela Bonetti, que assina o parecer favorável, a pesquisa revelou a profundidade simbólica do presépio. “Conforme eu avançava na pesquisa, ficava evidente que não se trata apenas de uma peça artesanal, mas de um legado afetivo construído ao longo de quatro gerações. Perceber o quanto esse presépio marcou a memória de tantos campineiros me tocou de verdade”, afirma.
A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, ressaltou que o registro reafirma a importância da tradição para a cidade. “Esse presépio atravessou gerações, acolheu milhares de visitantes e manteve vivo um ofício artesanal que mistura técnica, criatividade e identidade campineira”, afirma. Já o vereador Rossini resumiu: “Defender a memória de Campinas é defender aquilo que forma a nossa identidade como povo”.
Com o reconhecimento, o presépio passa a integrar o Livro dos Saberes, registro destinado a práticas culturais e ofícios tradicionais. O Condepacc destacou que o conjunto reúne todos os elementos de um patrimônio imaterial: transmissão contínua dos saberes, preservação do ofício, vínculo afetivo com a comunidade, documentação histórica e relevância pública.
Como visitar
O Presépio Mecânico da Família Curcio poderá ser visitado nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de dezembro, sempre das 8h às 11h, com entrada gratuita.
Endereço: prédio da Sanasa, na avenida Ângelo Simões, esquina com Avenida da Saudade, Ponte Preta.