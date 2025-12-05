O presépio mecânico da família Curcio, uma das tradições natalinas mais longevas de Campinas, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas (Condepacc). A decisão, votada nesta quinta-feira (4), consolidou uma história de 119 anos construída por quatro gerações dedicadas ao ofício artesanal que se transformou em referência afetiva para milhares de moradores.

O estudo técnico que embasou o reconhecimento foi elaborado pela especialista cultural Marcela Bonetti, da Secretaria de Cultura e Turismo, a partir de pesquisa documental, análise histórica e registros familiares. O processo teve início após pedido protocolado pelo presidente da Câmara, Luiz Rossini, que destacou a relevância histórica do presépio para a cidade.

Para a família, o reconhecimento tem forte carga emocional. “Receber esse reconhecimento é uma alegria imensa para nós. O presépio sempre foi feito com muito carinho pela nossa família, geração após geração, e saber que esse trabalho agora é valorizado como patrimônio da cidade nos enche de orgulho”, afirma José Curcio. Ele lembra que a tradição começou em 1906 com seu bisavô, o italiano José Curcio, que trouxe apenas o Menino Jesus esculpido em cedro de sua terra natal, criando todo o restante do conjunto em Campinas.