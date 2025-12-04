O registro de violência contra mulheres adultas cresceu 12% em Campinas na comparação entre 2023 e 2024. Os dados integram o 18º Boletim Sisnov, divulgado nesta quarta-feira (3), e contabilizam 1.777 notificações envolvendo moradoras de 18 a 59 anos. No ano anterior, haviam sido 1.585. No período entre 2019 e 2024, o sistema reúne 6.818 registros.
Segundo o levantamento, 42,1% das agressões foram cometidas por cônjuges ou ex-cônjuges, reforçando o peso da violência doméstica nas estatísticas municipais.
Para Ana Paula Crivelaro Ferreira, uma das responsáveis pelo boletim, o aumento das notificações não indica necessariamente mais episódios de violência, mas sim maior capacidade de identificar e registrar situações antes invisíveis. “Temos serviços mais sensíveis, preparados e conectados ao tema, capazes de reconhecer situações que antes passavam despercebidas (...). Graças a esse trabalho permanente, muitos casos antes invisíveis agora são devidamente registrados, fortalecendo a qualidade do cuidado e a vigilância das violências”, afirmou.
A secretária de Políticas para as Mulheres, Alessandra Hermann, destacou o avanço das ações intersetoriais da Prefeitura. “Também atuamos na divulgação e conscientização nos territórios de Campinas em relação ao Ceamo, em parceria com empresas privadas e coletivos femininos”, disse.
Divulgação/PMC
A rede de notificação do Sisnov é composta pelas secretarias municipais de Saúde, Políticas para as Mulheres, Assistência Social, Educação e Segurança Pública, além de serviços da Unicamp, hospitais, UPAs conveniadas, unidades de saúde e conselhos tutelares.
A Secretaria de Saúde registrou 2.174 notificações ao longo de 2024 — 1.674 pela Rede Mário Gatti e 503 por unidades básicas. A Assistência Social foi responsável por 825 registros, sendo 578 por unidades conveniadas e 247 por equipamentos próprios.
O boletim também reuniu notificações envolvendo crianças e adolescentes: foram 707 registros em 2024, número similar ao de 2023 (708).
O relatório completo está disponível em: https://campinas.sp.gov.br/secretaria/saude/pagina/notificacao-de-violencia