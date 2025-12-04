O registro de violência contra mulheres adultas cresceu 12% em Campinas na comparação entre 2023 e 2024. Os dados integram o 18º Boletim Sisnov, divulgado nesta quarta-feira (3), e contabilizam 1.777 notificações envolvendo moradoras de 18 a 59 anos. No ano anterior, haviam sido 1.585. No período entre 2019 e 2024, o sistema reúne 6.818 registros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o levantamento, 42,1% das agressões foram cometidas por cônjuges ou ex-cônjuges, reforçando o peso da violência doméstica nas estatísticas municipais.

Para Ana Paula Crivelaro Ferreira, uma das responsáveis pelo boletim, o aumento das notificações não indica necessariamente mais episódios de violência, mas sim maior capacidade de identificar e registrar situações antes invisíveis. “Temos serviços mais sensíveis, preparados e conectados ao tema, capazes de reconhecer situações que antes passavam despercebidas (...). Graças a esse trabalho permanente, muitos casos antes invisíveis agora são devidamente registrados, fortalecendo a qualidade do cuidado e a vigilância das violências”, afirmou.