Campinas será uma das paradas oficiais do Trem de Natal da Rumo, que percorre o interior paulista levando luzes, música e a tradicional presença do Papai Noel sobre os trilhos. A apresentação na cidade está marcada para 20 de dezembro, às 20h, com saída da Estação Cultura, na Praça Marechal Floriano. O acesso é gratuito.

O projeto “Rumo ao Natal”, realizado pela concessionária em parceria com o Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, e com apoio da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), traz para 2025 duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric, transformadas em um grande espetáculo visual. As máquinas receberam iluminação especial e projeções temáticas, criando um cenário que costuma atrair famílias inteiras em todas as cidades por onde passa.

Segundo os organizadores, a composição foi preparada para conduzir o Papai Noel e oferecer ao público “momentos de encantamento” ao longo do trajeto. Após Campinas, o trem seguirá por Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí, completando o circuito regional.