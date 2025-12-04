04 de dezembro de 2025
TREM ILUMINADO

Trem de Natal desembarca em Campinas com luzes, show e Papai Noel

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Locomotivas iluminadas da Rumo fazem parada especial na Estação Cultura em 20 de dezembro, com entrada gratuita.
Campinas será uma das paradas oficiais do Trem de Natal da Rumo, que percorre o interior paulista levando luzes, música e a tradicional presença do Papai Noel sobre os trilhos. A apresentação na cidade está marcada para 20 de dezembro, às 20h, com saída da Estação Cultura, na Praça Marechal Floriano. O acesso é gratuito.

O projeto “Rumo ao Natal”, realizado pela concessionária em parceria com o Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, e com apoio da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), traz para 2025 duas locomotivas modelo C30-7A, da General Electric, transformadas em um grande espetáculo visual. As máquinas receberam iluminação especial e projeções temáticas, criando um cenário que costuma atrair famílias inteiras em todas as cidades por onde passa.

Segundo os organizadores, a composição foi preparada para conduzir o Papai Noel e oferecer ao público “momentos de encantamento” ao longo do trajeto. Após Campinas, o trem seguirá por Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí, completando o circuito regional.

Para acompanhar a passagem com segurança, a Rumo reforça algumas orientações: manter ao menos 15 metros de distância da linha férrea, escolher locais seguros para fotos e vídeos, não subir em locomotivas ou vagões, mesmo parados, e redobrar a atenção com crianças, que devem permanecer sempre sob supervisão.

