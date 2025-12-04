A Vigilância Sanitária de Americana, em ação conjunta com a Polícia Civil, interditou nesta quarta-feira (3) um galpão no Jardim Terramérica que funcionava como comércio atacadista clandestino de suplementos alimentares. O local operava sem licença sanitária e armazenava uma grande quantidade de produtos irregulares. Cerca de 900 quilos de suplementos foram descartados.
Durante a fiscalização, as equipes localizaram frascos de itens vendidos em plataformas digitais — como ginseng, óleo de coco, multivitamínicos e outros compostos — além de uma quantidade expressiva de produtos da marca Bálsamo Je s, cuja distribuição, venda, fabricação, propaganda e uso já haviam sido proibidos pela Anvisa. Segundo os fiscais, a presença de rótulos, frascos vazios e material publicitário indica que parte dos itens pode ter sido envasada no próprio galpão.
Todos os produtos da marca proibida foram inutilizados. Itens sem identificação de fabricante ou procedência também foram descartados. Já os suplementos com rótulo, mas cuja regularidade não pôde ser verificada no momento, foram interditados e serão analisados em processo administrativo. O responsável pelo local foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.
O resultado da operação será enviado à Anvisa, que deverá avaliar medidas adicionais para impedir a comercialização dos produtos em plataformas digitais.
O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, destacou o risco ao consumidor: “O funcionamento de uma atividade dessa natureza sem autorização representa um risco direto ao consumidor. [...] Nosso papel é agir de forma imediata para evitar que itens irregulares cheguem ao mercado e comprometam a saúde da população.”
A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, reforçou a relevância da ação integrada: “Constatamos uma estrutura montada para venda de suplementos sem qualquer tipo de licença sanitária. [...] A parceria entre os órgãos é fundamental para interromper práticas ilegais e garantir que somente produtos seguros circulem na cidade.”