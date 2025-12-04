A Vigilância Sanitária de Americana, em ação conjunta com a Polícia Civil, interditou nesta quarta-feira (3) um galpão no Jardim Terramérica que funcionava como comércio atacadista clandestino de suplementos alimentares. O local operava sem licença sanitária e armazenava uma grande quantidade de produtos irregulares. Cerca de 900 quilos de suplementos foram descartados.

Durante a fiscalização, as equipes localizaram frascos de itens vendidos em plataformas digitais — como ginseng, óleo de coco, multivitamínicos e outros compostos — além de uma quantidade expressiva de produtos da marca Bálsamo Je s, cuja distribuição, venda, fabricação, propaganda e uso já haviam sido proibidos pela Anvisa. Segundo os fiscais, a presença de rótulos, frascos vazios e material publicitário indica que parte dos itens pode ter sido envasada no próprio galpão.

Todos os produtos da marca proibida foram inutilizados. Itens sem identificação de fabricante ou procedência também foram descartados. Já os suplementos com rótulo, mas cuja regularidade não pôde ser verificada no momento, foram interditados e serão analisados em processo administrativo. O responsável pelo local foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.