Os vereadores de Campinas aprovaram, na 76ª Reunião Ordinária desta segunda-feira (3), o Projeto de Lei nº 156/25, que institui a Lei Manuela, voltada à segurança em piscinas de uso coletivo. A proposta proíbe o funcionamento de motores de sucção enquanto houver usuários na água e determina a instalação obrigatória de dispositivos de proteção capazes de evitar acidentes graves. A votação foi unânime entre os parlamentares presentes.

O texto, de autoria da vereadora Debora Palermo (PL), vale para piscinas de clubes, academias, hotéis, pousadas, associações, condomínios, praças esportivas e estabelecimentos similares. A parlamentar afirmou que a medida responde a sucessivos episódios de acidentes envolvendo sucção, muitos deles fatais. “Acidentes evitáveis precisam ser nomeados como negligência. Transformar esse sofrimento em ação é homenagear Manuela e proteger outras famílias”, declarou.



Arquivo Pessoal