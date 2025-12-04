A jornalista Juliana Dal Piva – vencedora do Prêmio Coragem no Jornalismo 2025 da IWMF – e o jornalista e pesquisador Ben-Hur Correia, especialista em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo, estão confirmados como palestrantes de destaque no 40º Congresso Nacional dos Jornalistas, que será realizado de 10 a 13 de dezembro de 2025, em Brasília, na sede do Sebrae Asa Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Dal Piva, repórter do CLIP e colunista do ICL Notícias, com passagens por O Globo e UOL, é autora dos livros “O Negócio do Jair”, finalista do Jabuti 2023, e “Crime Sem Castigo”. Reconhecida por reportagens investigativas que lhe renderam processos, ameaças e assédio por setores políticos da extrema-direita, ela vai abordar o tema “Jornalismo investigativo x jornalismo declaratório”, discutindo o papel da imprensa em um ambiente de desinformação e ataques à liberdade de expressão.

Ben-Hur Correia, repórter do Grupo Globo, será responsável pela conferência de abertura, intitulada “Os desafios do Jornalismo: de Gutenberg à Inteligência Artificial”. Correspondente nos Estados Unidos e França, já realizou reportagens em mais de 15 países e integra o grupo de análise de IA do Grupo Globo. É pesquisador do Centro de Estratégia e Inovação da Coppead/UFRJ e doutorando em jornalismo e tecnologia, com estudos focados nos desafios éticos e nos novos modelos de produção de conteúdo.