A Prefeitura de Sumaré, em parceria com o Mercado Livre, abriu um processo seletivo exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas são para o cargo de Representante Logístico na cidade. A seleção será realizada na segunda-feira, 11 de dezembro, das 9h às 13h, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

A ação integra as políticas da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico para promover inclusão e ampliar oportunidades de emprego na região. As vagas oferecidas pelo Mercado Livre contam com um pacote robusto de benefícios.

O cargo oferece salário de R$ 2.207,00, além de transporte fretado, refeição no local, auxílio-creche, vale-alimentação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e PLR (Participação nos Lucros ou Resultados).