Uma criança de três anos foi picada por um escorpião na manhã de terça-feira (2) dentro do Centro de Educação Infantil (CEI) Nave Mãe Professor Pierre Weil, no Jardim Vista Alegre, em Campinas. O incidente ocorreu durante atividades pedagógicas no pomar da unidade.

Segundo a Prefeitura, a direção da escola acionou imediatamente o Samu e informou a família. A mãe, que mora nas proximidades, decidiu levar a filha ao serviço de saúde por conta própria antes da chegada da ambulância. A criança já recebeu atendimento médico, está em casa e passa bem.

A Vigilância em Saúde realizou uma vistoria técnica no CEI ainda no mesmo dia. De acordo com a administração municipal, as rotinas de limpeza e dedetização estão em dia, com a última aplicação de inseticida feita na semana anterior ao incidente. A equipe também reforçou orientações de prevenção com a gestão escolar.