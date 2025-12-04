Um acidente de trânsito incomum movimentou o Centro de Americana na tarde de quarta-feira (3). Um carro, dirigido por um homem de 79 anos, caiu dentro do córrego que passa pela Avenida Brasil, em frente ao Paço Municipal.

O idoso teria passado mal ao volante. Em seguida, ele avançou o sinal vermelho e colidiu com a lateral de um caminhão. Com o impacto, o carro saiu da pista e despencou no córrego, em um trecho próximo à ponte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. O motorista foi retirado com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O condutor do caminhão também recebeu atendimento no local, mas não sofreu ferimentos graves. Um passageiro que estava no caminhão saiu ileso.