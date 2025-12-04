A PM (Polícia Militar) prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Santa Clara do Lago, em Hortolândia. A ação ocorreu durante uma operação de rotina em um ponto já monitorado pela polícia por ser usado para venda de entorpecentes.
De acordo com a ocorrência, os policiais viram o suspeito retirando um objeto de um coqueiro na Rua Edivaldo Diogo da Costa e entregando-o a um jovem dentro de um carro. Ao notar a presença da viatura, o motorista fugiu.
Durante a abordagem ao homem que fazia a entrega, os agentes encontraram um invólucro de cocaína, outro de crack e R$ 30. Ele confessou que vendia drogas e que mantinha mais porções escondidas no coqueiro.
Diante da confissão e do flagrante, o suspeito foi levado à delegacia, onde foi autuado por tráfico e permaneceu preso.