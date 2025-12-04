Em uma ação de rotina, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas na Avenida Soma, na Vila Soma, em Sumaré. A região é conhecida pelos órgãos de segurança pelo intenso movimento de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os agentes viram o suspeito depositando uma sacola no galho de uma árvore. Ao abordá-lo, encontraram no interior do pacote 55 porções de maconha, 27 papelotes de cocaína, 66 pedras de crack e R$ 170 em dinheiro.

Diante do flagrante, o indivíduo foi levado ao Plantão Policial. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.