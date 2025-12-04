04 de dezembro de 2025
TRÁFICO

Traficante usava árvore como 'quebra-galho' para esconder drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação
Durante o patrulhamento, os agentes visualizaram o suspeito depositando uma sacola em um galho de uma árvore.
Em uma ação de rotina, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas na Avenida Soma, na Vila Soma, em Sumaré. A região é conhecida pelos órgãos de segurança pelo intenso movimento de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os agentes viram o suspeito depositando uma sacola no galho de uma árvore. Ao abordá-lo, encontraram no interior do pacote 55 porções de maconha, 27 papelotes de cocaína, 66 pedras de crack e R$ 170 em dinheiro.

Diante do flagrante, o indivíduo foi levado ao Plantão Policial. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

