Ex-presidiário e foragido é preso pelo Baep em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Baep captura homem de 39 anos com mandado por roubo durante patrulhamento no Jardim Capivari, em Campinas.
Baep captura homem de 39 anos com mandado por roubo durante patrulhamento no Jardim Capivari, em Campinas.

Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na tarde desta quarta-feira (3) durante uma operação do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) no Jardim Capivari, em Campinas. A prisão ocorreu após abordagem de rotina na área do 47º BPM/I.

Durante a verificação dos dados no Centro de Operações da Polícia Militar, foi confirmado que havia mandado de prisão em aberto por roubo contra o suspeito. Os registros policiais também apontam passagens por receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da abordagem. Após os procedimentos, o homem foi apresentado na 2ª Delegacia Seccional e permanece à disposição da Justiça.

