Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na tarde desta quarta-feira (3) durante uma operação do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) no Jardim Capivari, em Campinas. A prisão ocorreu após abordagem de rotina na área do 47º BPM/I.

Durante a verificação dos dados no Centro de Operações da Polícia Militar, foi confirmado que havia mandado de prisão em aberto por roubo contra o suspeito. Os registros policiais também apontam passagens por receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da abordagem. Após os procedimentos, o homem foi apresentado na 2ª Delegacia Seccional e permanece à disposição da Justiça.