04 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta-feira terá calor e chuva fraca na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Tempo de leitura: < 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
A sensação será de calor, mas com a umidade do ar amenizada pelas pancadas de chuva passageiras.
As instabilidades que atingiam a RMC (Região Metropolitana de Campinas) perdem intensidade nesta quinta-feira (4), mas ainda devem provocar chuva fraca a moderada em alguns momentos do dia. O tempo segue variável, com Sol entre nuvens ao longo do período.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os termômetros devem marcar máxima de 30°C, garantindo sensação de calor, embora a umidade seja parcialmente amenizada pelas pancadas passageiras.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

