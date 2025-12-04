As instabilidades que atingiam a RMC (Região Metropolitana de Campinas) perdem intensidade nesta quinta-feira (4), mas ainda devem provocar chuva fraca a moderada em alguns momentos do dia. O tempo segue variável, com Sol entre nuvens ao longo do período.

Os termômetros devem marcar máxima de 30°C, garantindo sensação de calor, embora a umidade seja parcialmente amenizada pelas pancadas passageiras.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.