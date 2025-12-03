O novo radar meteorológico de Campinas, instalado no Cepagri da Unicamp, passou oficialmente a integrar a rede estadual de monitoramento climático e promete transformar a capacidade de previsão de tempestades na Região Metropolitana de Campinas. Com raio de cobertura de até 100 quilômetros, o equipamento detecta em tempo real chuvas intensas, microexplosões, granizo, ventos severos, formações perigosas de nuvens e deslocamento de tempestades, permitindo que as cidades atuem de forma antecipada para evitar desastres.

A tecnologia, adquirida pela Agemcamp em parceria com a Unicamp, custou R$ 4,5 milhões, sendo R$ 3 milhões provenientes do Fundocamp — composto pelos 20 municípios da RMC — e R$ 1,5 milhão financiado pela universidade. Todas as cidades receberam acesso direto às imagens do radar por meio de senhas distribuídas durante a cerimônia de inauguração.

O equipamento se soma a outros oito radares meteorológicos espalhados pelo Estado, formando uma rede integrada que amplia a precisão da previsão e melhora a detecção de eventos extremos. Essa estrutura permitirá, por exemplo, antecipar ocorrências como a microexplosão que atingiu Campinas em 2016, citada pelo coordenador regional da Defesa Civil, Sidnei Furtado, como um dos casos que o sistema poderá prever com mais antecedência. “Os alertas são eficazes. A população precisa segui-los. O radar fortalece nossa capacidade de evitar riscos”, afirmou.