A sessão extraordinária do Conselho Universitário da Unicamp (Consu), realizada nesta terça-feira (2), teve mais de quatro horas de debate e terminou com a retirada de pauta da proposta de autarquização da área da saúde — eixo central do projeto de expansão acadêmica da Universidade. O tema será retomado na próxima reunião extraordinária, marcada para 16 de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão foi tomada após a maioria dos conselheiros defender que a proposta, por envolver mudanças profundas na estrutura administrativa, precisa de mais tempo de análise. O reitor Paulo Cesar Montagner, ao seguir o regimento e retirar o item, afirmou respeitar a posição do plenário e reiterou que a intenção da reitoria ao colocar o tema em debate é buscar alternativas para melhorar o financiamento da Unicamp, além de garantir base para novos cursos, novas vagas e expansão acadêmica.

“Conseguimos colocar o financiamento da Universidade e da área da saúde como prioridades para nossa comunidade”, afirmou Montagner ao encerrar a sessão.

Críticas da esquerda: projeto vira disputa política