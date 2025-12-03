A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais seis casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus influenza. O município completou três semanas sem registrar mortes, sendo o último óbito divulgado em 11 de novembro.
Desde janeiro, Campinas contabiliza 485 casos e 63 mortes por SRAG causada pela gripe. O número já supera todo o registrado em 2024, quando houve 342 diagnósticos e 30 óbitos.
Entre as 63 mortes confirmadas neste ano, 50 eram de pessoas não vacinadas. Entre os 13 moradores que receberam a vacina, 11 estavam adequadamente imunizados, pois o imunizante precisa de 15 dias para atingir proteção ideal. As outras duas pessoas apresentaram sintomas antes desse período. Do total de vítimas, 62 tinham comorbidades e faziam parte do grupo de risco.
A Secretaria reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção, sobretudo para quem pertence aos grupos prioritários. A dose está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade nos 69 centros de saúde. Para se vacinar, basta apresentar documento com foto e, se houver, a caderneta. Não é necessário agendamento. Informações sobre horários podem ser consultadas no site oficial do município.
O imunizante utilizado em 2025 protege contra os vírus A (H1N1 e H3N2) e B, e pode ser aplicado junto com as demais vacinas do calendário. No caso de crianças que recebem a dose pela primeira vez, o protocolo exige duas aplicações, com intervalo de 30 dias.
Desde o início da mobilização, em 7 de abril, a Saúde aplicou 382.928 doses até 1º de dezembro. Para ampliar o acesso, a secretaria realizou ações especiais fora das unidades básicas, com postos montados em shoppings, terminais de ônibus, supermercados, no Aeroporto de Viracopos e no 17º Fórum de Profissões de Campinas. Também houve um “Dia D” em abril e oferta da vacina durante a Campanha de Multivacinação promovida em outubro.