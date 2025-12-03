A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais seis casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus influenza. O município completou três semanas sem registrar mortes, sendo o último óbito divulgado em 11 de novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Desde janeiro, Campinas contabiliza 485 casos e 63 mortes por SRAG causada pela gripe. O número já supera todo o registrado em 2024, quando houve 342 diagnósticos e 30 óbitos.

Entre as 63 mortes confirmadas neste ano, 50 eram de pessoas não vacinadas. Entre os 13 moradores que receberam a vacina, 11 estavam adequadamente imunizados, pois o imunizante precisa de 15 dias para atingir proteção ideal. As outras duas pessoas apresentaram sintomas antes desse período. Do total de vítimas, 62 tinham comorbidades e faziam parte do grupo de risco.