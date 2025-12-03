03 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÂNSITO

Tombamento na Anhanguera deixa ferido grave e trava rodovia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp/Gemini
Acidente seguido de tombamento bloqueou totalmente a pista sul da Anhanguera em Jundiaí e deixou um ferido grave; carreta atingiu utilitário parado na faixa.
Acidente seguido de tombamento bloqueou totalmente a pista sul da Anhanguera em Jundiaí e deixou um ferido grave; carreta atingiu utilitário parado na faixa.

Um acidente envolvendo um utilitário e uma carreta interditou totalmente a pista sul da Rodovia Anhanguera (SP-330) na noite desta terça-feira (2). A ocorrência, registrada no km 53, em Jundiaí, foi classificada como de criticidade alta, com bloqueio prolongado e congestionamento que chegou a 3 quilômetros.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária AutoBAn, o utilitário estava parado por pane na faixa 2 quando foi atingido por um caminhão Cargo 2428 que trafegava pelo mesmo corredor. Com o impacto, o caminhão tombou sobre a faixa 2, enquanto o utilitário foi arremessado para a faixa 1.

A colisão deixou um ocupante do utilitário gravemente ferido, conforme registro da equipe de atendimento. O motorista da carreta não sofreu lesões. O utilitário foi removido às 23h35 ao pátio da balança, enquanto o caminhão foi reposicionado às 23h59 entre o acostamento e o canteiro lateral. Durante a madrugada, por volta das 2h19, técnicos aguardavam a chegada da empresa responsável pelo transbordo da carga.

A pista passou por interdição total e depois parcial, com o acostamento permanecendo bloqueado. As condições de tráfego começaram a melhorar somente após o reposicionamento dos veículos e limpeza da pista. As equipes da AutoBAn, Polícia Militar Rodoviária e serviços de resgate atuaram no atendimento.

A causa da pane no utilitário e os detalhes da dinâmica do choque seguem em apuração.

Comentários

Comentários