Um acidente envolvendo um utilitário e uma carreta interditou totalmente a pista sul da Rodovia Anhanguera (SP-330) na noite desta terça-feira (2). A ocorrência, registrada no km 53, em Jundiaí, foi classificada como de criticidade alta, com bloqueio prolongado e congestionamento que chegou a 3 quilômetros.

Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária AutoBAn, o utilitário estava parado por pane na faixa 2 quando foi atingido por um caminhão Cargo 2428 que trafegava pelo mesmo corredor. Com o impacto, o caminhão tombou sobre a faixa 2, enquanto o utilitário foi arremessado para a faixa 1.

A colisão deixou um ocupante do utilitário gravemente ferido, conforme registro da equipe de atendimento. O motorista da carreta não sofreu lesões. O utilitário foi removido às 23h35 ao pátio da balança, enquanto o caminhão foi reposicionado às 23h59 entre o acostamento e o canteiro lateral. Durante a madrugada, por volta das 2h19, técnicos aguardavam a chegada da empresa responsável pelo transbordo da carga.