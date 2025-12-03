03 de dezembro de 2025
PARABÉNS

Indaiatubense de 10 anos é coroada Miss São Paulo Teen 2025

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Alícia Pereira Calefo venceu a seletiva estadual e agora se prepara para representar São Paulo no Miss Brasil Infantil, em 2026.
Alícia Pereira Calefo venceu a seletiva estadual e agora se prepara para representar São Paulo no Miss Brasil Infantil, em 2026.

A jovem indaiatubense Alícia Pereira Calefo, de 10 anos, conquistou o título de Miss São Paulo Teen Infantil 2025, no concurso considerado o mais importante da categoria no estado. O evento reuniu mais de 300 candidatas de diversas cidades paulistas na capital.

Representante de Indaiatuba, Alícia não levou apenas a coroa principal. Durante a competição, que contou com a presença de personalidades como Waleska Donati e Leão Lobo, ela também garantiu o 1º lugar no teste de interpretação, etapa avaliada por agências especializadas, onde demonstrou carisma e desenvoltura.

A trajetória da nova miss paulista é marcada por conquistas expressivas. Seu currículo já reúne títulos como Miss Mirim Indaiatuba 2024, Miss Indaiatuba 2025/2026 e Princesa Indaiatuba Infantil 2026, além de premiações em concursos de fotogenia e outros eventos.

Próximo desafio

Com a vitória estadual, Alícia está classificada para representar São Paulo no Miss Brasil Infantil, que será realizado em Curitiba, em julho de 2026. A preparação para a etapa nacional já começou.

