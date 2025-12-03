A jovem indaiatubense Alícia Pereira Calefo, de 10 anos, conquistou o título de Miss São Paulo Teen Infantil 2025, no concurso considerado o mais importante da categoria no estado. O evento reuniu mais de 300 candidatas de diversas cidades paulistas na capital.

Representante de Indaiatuba, Alícia não levou apenas a coroa principal. Durante a competição, que contou com a presença de personalidades como Waleska Donati e Leão Lobo, ela também garantiu o 1º lugar no teste de interpretação, etapa avaliada por agências especializadas, onde demonstrou carisma e desenvoltura.

A trajetória da nova miss paulista é marcada por conquistas expressivas. Seu currículo já reúne títulos como Miss Mirim Indaiatuba 2024, Miss Indaiatuba 2025/2026 e Princesa Indaiatuba Infantil 2026, além de premiações em concursos de fotogenia e outros eventos.

Próximo desafio