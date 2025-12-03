03 de dezembro de 2025
NOS PALCOS

Edição de Natal do Rock na Concha terá arrecadação de brinquedos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Evento acontece no dia 7 de dezembro, na Concha Acústica do Taquaral, com shows de bandas autorais de Campinas a partir das 13h.
Evento acontece no dia 7 de dezembro, na Concha Acústica do Taquaral, com shows de bandas autorais de Campinas a partir das 13h.

Campinas recebe no próximo domingo (7) uma edição especial de Natal do Rock na Concha. O evento, com entrada gratuita, acontece na Concha Acústica do Taquaral a partir das 13h e terá como foco a arrecadação de brinquedos para instituições da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O público é incentivado a levar um brinquedo em bom estado para doação. Os itens serão coletados durante todo o evento e depois distribuídos a organizações que atendem crianças em Campinas, ampliando as ações solidárias de fim de ano.

A música é o destaque da programação, com shows de bandas autorais da cena local: Cidadão José, Gatos Feios, Lippo A Vapor, Nino Piantamar e Sutiã Rasgado. A iniciativa reforça o apoio a produções independentes e artistas da região, com apoio da Prefeitura.

A organização também divulgou um alerta importante: manifestações ofensivas não serão toleradas, incluindo atitudes racistas, homofóbicas, transfóbicas ou capacitistas. A regra segue as diretrizes da Central do Rock e integra as normas de convivência do espaço.

