Campinas recebe no próximo domingo (7) uma edição especial de Natal do Rock na Concha. O evento, com entrada gratuita, acontece na Concha Acústica do Taquaral a partir das 13h e terá como foco a arrecadação de brinquedos para instituições da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O público é incentivado a levar um brinquedo em bom estado para doação. Os itens serão coletados durante todo o evento e depois distribuídos a organizações que atendem crianças em Campinas, ampliando as ações solidárias de fim de ano.

A música é o destaque da programação, com shows de bandas autorais da cena local: Cidadão José, Gatos Feios, Lippo A Vapor, Nino Piantamar e Sutiã Rasgado. A iniciativa reforça o apoio a produções independentes e artistas da região, com apoio da Prefeitura.