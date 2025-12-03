A Prefeitura de Sumaré inaugura nesta quarta-feira (3), a partir das 18h, a Vila de Natal do projeto Natal para Jesus, instalada na Praça do Macarenko. A estrutura promete ser o maior evento natalino da história da cidade e ficará aberta ao público até 21 de dezembro. A principal atração será o show do cantor gospel Fernandinho, marcado para 11 de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Vila de Natal foi planejada como um espaço de lazer familiar e contará com parque de diversões, praça de alimentação com food trucks, feira de artesanato, áreas temáticas para fotos e um espaço dedicado ao Papai Noel. A decoração terá iluminação especial e moderna, criando um ambiente natalino.

Segundo a administração municipal, o evento busca unir cultura e fé, resgatando o “verdadeiro significado do Natal”. A proposta é transformar Sumaré em uma referência regional em eventos de fim de ano.