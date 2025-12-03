Para facilitar o acesso da população aos centros comerciais durante o período de compras natalinas, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) irá reforçar a frota de ônibus em seis terminais da cidade. A medida acompanha o horário estendido do comércio, estabelecido pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), e estará em vigor até o dia 24 de dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A estratégia prevê que os operadores de transporte mantenham uma frota reserva nos terminais. Ônibus extras, incluindo veículos no padrão BRT, poderão ser acionados conforme a demanda por passageiros. A operação especial abrange os terminais Barão Geraldo, BRT Campo Grande, Central, BRT Mercado, Ouro Verde e BRT Satélite Íris.

Como funcionará o reforço