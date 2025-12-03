Campinas recebe neste domingo (7) a 12ª edição do Campinas Hip-Hop Festival, um dos maiores eventos de cultura urbana do estado. Com mais de dez horas de programação gratuita, o festival será realizado na Estação Cultura, das 12h às 22h, e reunirá grandes nomes do rap nacional, como Mano Brown e Tasha & Tracie.
A realização é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e produção da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte). A entrada é livre, mas o público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível.
Além dos headliners, o line-up traz artistas como Kyan, MC Marechal e Ebony, além de participações especiais de Gregory com Coruja BC1 e Cris SNJ com Stefanie. A curadoria reúne diferentes gerações e estéticas do hip-hop, reforçando a pluralidade e força do movimento.
Estrutura e regras
O espaço contará com praça de alimentação. Para garantir segurança e conforto, não será permitida a entrada com coolers, mas o público poderá levar garrafa de água lacrada.
Programação completa
12h – Abertura dos portões
12h50 – Marcelino
13h10 – Juje
13h30 – Doctors MCs
14h10 – Duarte
14h30 – Rhenan Duarte e Anderson Leite
15h – Ebony
16h – Jords MC
16h30 – Vulgo FK
17h – Malcon GDN
17h20 – Cris SNJ convida Stefanie
17h50 – LPT Slatan
18h20 – MC Marechal
19h – Kyan
19h40 – Gregory convida Coruja BC1
20h – Tasha & Tracie
20h40 – Mano Brown