Campinas recebe neste domingo (7) a 12ª edição do Campinas Hip-Hop Festival, um dos maiores eventos de cultura urbana do estado. Com mais de dez horas de programação gratuita, o festival será realizado na Estação Cultura, das 12h às 22h, e reunirá grandes nomes do rap nacional, como Mano Brown e Tasha & Tracie.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A realização é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e produção da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte). A entrada é livre, mas o público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível.

Além dos headliners, o line-up traz artistas como Kyan, MC Marechal e Ebony, além de participações especiais de Gregory com Coruja BC1 e Cris SNJ com Stefanie. A curadoria reúne diferentes gerações e estéticas do hip-hop, reforçando a pluralidade e força do movimento.