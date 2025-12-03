Uma jovem de 23 anos usou a própria astúcia para sobreviver a uma tentativa de estupro em Hortolândia, na noite do último domingo (30). Após sofrer agressões e ser arrastada pelo agressor, ela simulou estar morta, estratégia que fez o homem fugir do local. O caso foi registrado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima voltava do trabalho por volta das 22h, no bairro Vila Real, quando foi abordada por um homem desconhecido sob a passarela da Avenida Anhanguera. O suspeito a convenceu a segui-lo, alegando que havia um bebê abandonado que precisava de ajuda.
Ao chegar a um ponto isolado, a jovem percebeu que não havia nenhuma criança e foi atacada. O agressor desferiu socos no rosto, tentou esganá-la e a arrastou por um trecho da avenida. Quando ele tentou tirar sua roupa, a vítima, em desespero, parou de reagir e fingiu-se de morta. A tática funcionou, e o homem fugiu.
Ferida, a jovem conseguiu buscar ajuda e foi socorrida ao Hospital Mário Covas. Ela recebeu atendimento médico, realizou exame de corpo de delito e foi liberada. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e localizar o agressor.