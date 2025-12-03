Os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) devem se preparar para um dia de tempo instável e sensação de abafamento nesta quarta-feira (3). A previsão indica chuva moderada a forte, impulsionada pela combinação de calor e alta umidade no ar.

De acordo com os meteorologistas, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento, com possibilidade de raios e ventania. A instabilidade deve persistir ao longo do dia.

A temperatura máxima prevista para Campinas é de 31°C, típica para o período, mas a umidade elevada aumenta a sensação de calor. O tempo abafado é justamente o combustível para a formação das nuvens carregadas.