PREVISÃO DO TEMPO

Quarta tem tempo instável e previsão de tempestades na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Uma massa de ar quente e úmido predomina sobre a região e provoca instabilidade ao longo do dia; há risco de raios e ventania.
Os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) devem se preparar para um dia de tempo instável e sensação de abafamento nesta quarta-feira (3). A previsão indica chuva moderada a forte, impulsionada pela combinação de calor e alta umidade no ar.

De acordo com os meteorologistas, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento, com possibilidade de raios e ventania. A instabilidade deve persistir ao longo do dia.

A temperatura máxima prevista para Campinas é de 31°C, típica para o período, mas a umidade elevada aumenta a sensação de calor. O tempo abafado é justamente o combustível para a formação das nuvens carregadas.

