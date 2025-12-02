O setor de alimentação fora do lar entra nos últimos meses de 2025 com perspectiva positiva na Região Metropolitana de Campinas. Uma pesquisa da Abrasel aponta que 70% dos empreendedores esperam aumento no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Para 56%, a alta deve ser de até 20%. Um levantamento paralelo da startup Chef.Ai confirma o movimento: as buscas por reservas cresceram 15% em novembro, indicando maior disposição do público para confraternizações e encontros de fim de ano.

Realizado entre 13 e 21 de outubro, o levantamento da Abrasel mostra que 11% acreditam em estabilidade, enquanto 15% preveem queda. Outros 4% não estavam em operação em 2024. Mesmo com o otimismo, o setor enfrenta dificuldades para contratar. Segundo a pesquisa, apenas 8% pretendem demitir, e 58% vão manter o quadro atual — mas a maior parte dos empresários relata escassez de mão de obra qualificada, especialmente para vagas de sushiman, churrasqueiro, chef de cozinha e gerência.

O fim de ano, tradicionalmente mais forte para bares e restaurantes, já movimenta os estabelecimentos de Campinas. “Nossa projeção é de uma alta média de 20% sobre os meses normais por conta das festas de confraternização”, afirma Mauro Mason, sócio do Restaurante Benedito. Embora o aumento em relação a 2024 ainda não possa ser medido, ele destaca que o período entre a última semana de novembro e o fim de dezembro costuma ser o de maior fluxo e faturamento.