A Praça de Esportes Antônio Carlos de Lucca, no Jardim Tropical, teve de passar por uma reforma completa depois de ser alvo de vandalismo e furtos que comprometeram o funcionamento do espaço e chegaram a impedir os treinos da equipe Futebol Feminino Campinas (FFC). A área, de 7.800 metros quadrados, abriga campo gramado, alambrado, vestiário, iluminação e calçadas, e funciona como centro de treinamento do time.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, a praça — entregue pela Prefeitura em novembro de 2021, totalmente urbanizada e pensada para incentivar o esporte no bairro — teve diversas estruturas danificadas. “Furtos e vandalismos nos equipamentos públicos prejudicam um bem que é de todos”, afirmou o secretário Ernesto Paulella.

A lista de reparos mostra a extensão dos danos. Foram feitos consertos no gradil de entrada, que havia sido estourado; troca de vasos sanitários e lavatórios quebrados; reposição da fiação elétrica interna, iluminação do campo, chuveiros e portas, que haviam sido furtados; além de pintura completa de vestiários, banheiros, portões e bancos, todos pichados. O custo da recuperação ficou em torno de R$ 15 mil.