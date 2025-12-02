A região de Campinas está sob alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, classificado com grau de severidade “perigo”, vale das 12h desta terça-feira (2) até 10h de quarta-feira (3) e atinge toda a região metropolitana.

A projeção do Inmet prevê chuva intensa, com volumes entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 50 a 100 mm no acumulado do dia, além de ventos fortes, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo em pontos isolados.

Segundo o órgão, há risco de falta de energia, danos a plantações, quedas de árvores e alagamentos. A Defesa Civil recomenda especial atenção a áreas vulneráveis e orienta que a população evite locais com histórico de enchentes e não tente atravessar vias inundadas.