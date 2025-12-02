A Guarda Civil Municipal de Itapira encontrou, na tarde desta segunda-feira, um corpo carbonizado dentro de um imóvel atingido por incêndio na zona rural da cidade. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o corpo foi localizado por volta das 14h, em uma chácara na Estrada Municipal, região isolada e de difícil acesso. O imóvel estava queimado, e o cadáver estava no interior da construção. A GCM comunicou o fato à Polícia Civil, que solicitou a presença da perícia técnica no local.

O boletim aponta que o corpo foi identificado como um morador da própria área rural, foi encontrado já sem vida e totalmente carbonizado.