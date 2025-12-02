A Guarda Civil Municipal de Itapira encontrou, na tarde desta segunda-feira, um corpo carbonizado dentro de um imóvel atingido por incêndio na zona rural da cidade. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, o corpo foi localizado por volta das 14h, em uma chácara na Estrada Municipal, região isolada e de difícil acesso. O imóvel estava queimado, e o cadáver estava no interior da construção. A GCM comunicou o fato à Polícia Civil, que solicitou a presença da perícia técnica no local.
O boletim aponta que o corpo foi identificado como um morador da própria área rural, foi encontrado já sem vida e totalmente carbonizado.
Os guardas municipais, que atenderam à ocorrência, relataram que a área estava isolada e que não havia testemunhas que pudessem explicar a dinâmica do incêndio ou as circunstâncias da morte.
A Polícia Civil classificou o caso como morte suspeita, e o registro foi encaminhado para apreciação do delegado titular, que dará andamento às investigações. A causa do incêndio, bem como a possível participação de terceiros, ainda será apurada.
O corpo foi recolhido pelo serviço funerário após a liberação da perícia. Até o fechamento do boletim, não havia informações sobre indícios de crime, motivação ou autoria.