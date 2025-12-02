A PM (Polícia Militar) prendeu um homem acusado de violência doméstica na Rua Francisco Glicério, no Jardim Amanda, em Hortolândia. Ao chegar ao local, os agentes encontraram uma mulher fora de sua residência, segurando o filho no colo e em estado de evidente abalo.

Ela relatou que foi agredida pelo cônjuge, que teria desferido tapas e chutes contra ela. Diante das denúncias, vítima e suspeito foram conduzidos ao Plantão Policial para as providências cabíveis.

A mulher passou por atendimento médico, que constatou hematomas no braço direito e no rosto, confirmando as agressões.