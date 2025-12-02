Policiais militares prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva, desobediência, resistência e ameaça no Jardim João Paulo, em Sumaré. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para atender uma denúncia relacionada ao descumprimento de uma medida protetiva de urgência.

Ao chegarem à Rua Antônio Cesar Germiniane, os agentes viram um veículo parado em frente à casa da vítima. No momento em que desembarcaram, os policiais flagraram o suspeito descendo do carro e caminhando em direção à mulher, enquanto proferia ameaças de morte.

A vítima apresentou a medida protetiva e relatou que o homem já havia ameaçado ela e toda a família em outra ocasião. Diante das evidências, ambos foram conduzidos ao plantão policial.