02 de dezembro de 2025
Homem é preso por ameaçar ex de morte na frente da polícia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Ao desembarcarem, os policiais presenciaram o momento em que o suspeito desceu do carro e partiu em direção à mulher, proferindo ameaças de morte.
Policiais militares prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva, desobediência, resistência e ameaça no Jardim João Paulo, em Sumaré. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada para atender uma denúncia relacionada ao descumprimento de uma medida protetiva de urgência.

Ao chegarem à Rua Antônio Cesar Germiniane, os agentes viram um veículo parado em frente à casa da vítima. No momento em que desembarcaram, os policiais flagraram o suspeito descendo do carro e caminhando em direção à mulher, enquanto proferia ameaças de morte.

A vítima apresentou a medida protetiva e relatou que o homem já havia ameaçado ela e toda a família em outra ocasião. Diante das evidências, ambos foram conduzidos ao plantão policial.

Após a oitiva, o delegado elaborou o Boletim de Ocorrência Policial Circunstanciado (BOPC) e confirmou a prisão do agressor, que permanece à disposição da Justiça.

