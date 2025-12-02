As altas temperaturas e a umidade devem deixar o tempo instável, com pancadas de chuva moderada a forte na RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta terça-feira (02). As precipitações podem vir acompanhadas de raios e ventania, especialmente no período da tarde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A máxima prevista em Campinas é de 33°C. Segundo meteorologistas, é justamente a combinação entre o calor intenso e a umidade acumulada ao longo do dia que eleva o potencial para tempestades típicas do verão.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas abertas durante as chuvas, por causa do risco de descargas elétricas, e alerta para que ninguém busque abrigo debaixo de árvores, onde há maior chance de acidentes.