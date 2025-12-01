A ampliação do videomonitoramento na avenida das Amoreiras revelou 188 condutas de risco desde a ativação, em 28 de outubro, de dois novos pontos de fiscalização remota nos cruzamentos com a rua Alves do Banho, no São Bernardo, e com a avenida Senador Antônio Lacerda Franco, no Jardim do Lago.

Segundo a Emdec, três tipos de irregularidades concentram praticamente todas as ocorrências: uso indevido do corredor exclusivo de ônibus, retorno proibido e estacionamento sobre a calçada.

Do total de registros, 103 foram por circulação irregular nas faixas destinadas ao transporte público coletivo, 81 por retorno proibido na altura da avenida Lacerda Franco e quatro por estacionamento sobre o passeio. Todos os trechos fazem parte do Corredor BRT Ouro Verde.