A ampliação do videomonitoramento na avenida das Amoreiras revelou 188 condutas de risco desde a ativação, em 28 de outubro, de dois novos pontos de fiscalização remota nos cruzamentos com a rua Alves do Banho, no São Bernardo, e com a avenida Senador Antônio Lacerda Franco, no Jardim do Lago.
Segundo a Emdec, três tipos de irregularidades concentram praticamente todas as ocorrências: uso indevido do corredor exclusivo de ônibus, retorno proibido e estacionamento sobre a calçada.
Do total de registros, 103 foram por circulação irregular nas faixas destinadas ao transporte público coletivo, 81 por retorno proibido na altura da avenida Lacerda Franco e quatro por estacionamento sobre o passeio. Todos os trechos fazem parte do Corredor BRT Ouro Verde.
As penalidades incluem multa de R$ 293,47 para quem utiliza a faixa exclusiva ou realiza retorno em local proibido — ambas infrações gravíssimas — e R$ 195,23 para estacionar sobre a calçada.
Reprodução/EMDEC
Os novos pontos ficam entre as estações São Bernardo, Parque Industrial e Vila Rica, região que registrou 30 sinistros não fatais entre 2024 e 2025. Para a Emdec, a fiscalização remota é uma estratégia para reduzir acidentes e reforçar a segurança viária, sobretudo em áreas com grande circulação de ônibus e pedestres.
“A expansão da fiscalização remota vem sendo usada como estratégia para coibir condutas de risco, ampliar a segurança viária e reduzir sinistros. Especialmente nos locais que contam com corredores de ônibus”, afirmou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.
As câmeras instaladas têm visão panorâmica de 360° e são acompanhadas em tempo real por agentes do Centro de Controle Operacional. Elas permitem identificar infrações, registrar sinistros em andamento, veículos quebrados, manifestações e situações que exigem intervenção imediata.
13 pontos de fiscalização em Campinas
Com os novos equipamentos, Campinas soma 13 pontos de videomonitoramento ativo. Só entre janeiro e novembro de 2025, esses locais registraram 17,9 mil infrações.
A conduta mais frequente é a transposição irregular de pista, com 12,8 mil autuações, especialmente no cruzamento da avenida Moraes Salles com a rua Irmã Serafina. Em seguida aparece o trânsito indevido em faixa exclusiva de ônibus, com mais de 3,3 mil infrações.
As 10 infrações mais flagradas pela fiscalização remota
- Transposição de pista – 12,8 mil
- Transitar em faixa exclusiva de ônibus – 3,3 mil
- Conversão proibida à esquerda – 528
- Estacionar em local proibido – 490
- Estacionar em vaga rápida – 371
- Estacionar em ponto de táxi – 94
- Estacionar em vaga de carga e descarga – 90
- Estacionar sobre a calçada – 59
- Desrespeitar proibição de parar e estacionar – 38
- Avançar sinal vermelho – 39