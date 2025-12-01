A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para chuvas generalizadas e possibilidade de tempestades severas na região de Campinas entre amanhã, terça-feira (2), e quarta-feira (3) de dezembro. A combinação de uma frente fria com o aquecimento prévio sobre o território paulista deve criar condições para pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios, rajadas intensas de vento e queda de granizo em pontos isolados, especialmente na terça.

De acordo com o comunicado, há também potencial para tempestades severas durante o avanço do sistema frontal. Na quarta-feira (3), a frente fria continua atuando sobre o Estado e mantém o cenário de pancadas de chuva de forte intensidade. Apesar de não ser esperado grande volume acumulado de precipitação, o risco para episódios de tempestade permanece ao longo do dia.

A partir de quinta-feira (4), a frente fria avança em direção ao Rio de Janeiro e Espírito Santo, reduzindo a influência direta sobre São Paulo. Já entre sexta (5), sábado (6) e domingo (7), a previsão é de tempo estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens, elevação gradual das temperaturas e sensação de calor e abafamento, sem previsão de chuva para o período.