Campinas inicia nesta segunda-feira (1º) a maior expansão já realizada na rede municipal de prevenção ao HIV, motivada pelos números divulgados pela Secretaria de Saúde. Entre 2013 e 2024, 2.594 pessoas receberam diagnóstico de infecção pelo vírus, uma média anual de 216 casos — indicador que mantém a cidade em constante alerta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O cenário epidemiológico ganha contornos ainda mais relevantes quando observados os recortes recentes. Em 2023, foram 226 diagnósticos, e em 2024, 203 registros, mostrando que a transmissão segue ativa, especialmente entre homens jovens. Somente no ano passado, 170 homens foram diagnosticados, contra 33 mulheres. A faixa etária entre 20 e 29 anos concentra a maior parte dos casos tanto no público masculino quanto no feminino.

Diante desse panorama, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar a oferta de PrEP e PEP, métodos considerados essenciais na redução do risco de transmissão. Os dois serviços passam a funcionar também em 12 centros de saúde, distribuídos por todos os distritos da cidade. Cinco deles atenderão aos sábados.