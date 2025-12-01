Campinas encerrou novembro com mais um registro de precipitação inferior ao esperado para o período. Segundo dados meteorológicos do Cepagri da Unicamp, o acumulado do mês foi de 127 milímetros, volume abaixo da média histórica de 161,2 mm calculada entre 1990 e 2024. O comportamento reforça a tendência que vem marcando 2025: quase todos os meses tiveram chuva abaixo do normal.

No balanço do ano, apenas abril, com 133 mm, e outubro, com 124 mm, superaram suas respectivas médias históricas. Todos os demais meses ficaram aquém ou muito abaixo do volume esperado, consolidando 2025 como um período predominantemente seco.

Em relação às temperaturas, novembro apresentou comportamento dentro do previsto. A média entre mínima e máxima ficou em 23,6°C, praticamente alinhada com o padrão histórico da cidade, que é de 24°C para o mês.