O bebê Gustavo Henrique de Jesus Melo, de apenas 10 meses, foi encontrado morto na tarde deste domingo (30) em uma área rural de Monte Mor. O padrasto, de 30 anos, confessou o crime após cair em contradição sobre o suposto sequestro registrado em Hortolândia.

Segundo a Polícia Civil, o homem afirmou inicialmente que a criança havia sido levada por criminosos, mas inconsistências no depoimento e manchas de sangue dentro do carro fizeram os investigadores descartarem a versão apresentada. Confrontado, ele admitiu que o bebê havia morrido e que tentou encobrir o caso inventando o sequestro.

O suspeito declarou que estava “brincando de jogar a criança para o alto” quando o bebê teria ficado desacordado. Em vez de procurar socorro, ele optou por ocultar o corpo para afastar a responsabilidade pela morte.