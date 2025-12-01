01 de dezembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Segunda-feira terá calor de 35°C e possibilidade de chuva isolada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Flávio Paradella
Primeiro dia dezembro terá calor intenso em Campinas, com máxima de 35°C e risco de chuva isolada à tarde.
Primeiro dia dezembro terá calor intenso em Campinas, com máxima de 35°C e risco de chuva isolada à tarde.

A segunda-feira deve marcar a volta da instabilidade em Campinas. Segundo a Climatempo, o dia começa com sol e com aumento gradual de nuvens pela manhã.

A temperatura mínima prevista é de 17°C, mas rapidamente os termômetros sobem, podendo alcançar 35°C durante a tarde.

Só que, a partir do meio da tarde, as condições mudam. Áreas de instabilidade ganham força e há possibilidade de pancadas de chuva, que podem se estender pela noite.

Não deve chover muito, mas o volume será suficiente para tirar Campinas da faixa de atenção com umidade relativa do ar perto de 30% e fazer o índice chegar a 89%.

Com a combinação de sol forte, aumento rápido de nebulosidade e chuva isolada, a segunda-feira terá o padrão típico da transição da primavera para o verão, neste primeiro dia de dezembro.

