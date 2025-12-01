Policiais militares apreenderam um rifle e 13 munições durante o atendimento a um caso de violência doméstica na Vila Santa Luzia, em Mogi Mirim, na tarde de sábado (29). O agressor conseguiu fugir e ainda não foi localizado.
De acordo com o relato da vítima, a agressão começou dentro do carro, enquanto o companheiro dirigia. Durante uma discussão, ele teria desferido um soco no rosto da mulher. Após o veículo parar, ela desceu e avisou que chamaria a Polícia Militar – momento em que o homem tentou fugir.
A mulher tentou voltar ao carro, mas, com uma arrancada brusca, foi arremessada ao chão e atingida pela roda traseira, sofrendo novas lesões. O autor deixou o local em alta velocidade.
Internação
A vítima foi levada à UPA com múltiplas lesões. Após avaliação, foi internada e transferida para um hospital para exames mais detalhados e atendimento especializado.
Ela também informou à polícia que o agressor mantinha uma arma em casa e autorizou a busca. No endereço, os PMs encontraram um rifle de repetição calibre .22, carregado com 13 cartuchos intactos, dentro de um case de nylon.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como lesão corporal e posse de arma de calibre permitido. A arma foi apreendida e o agressor segue foragido.