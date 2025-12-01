Policiais militares apreenderam um rifle e 13 munições durante o atendimento a um caso de violência doméstica na Vila Santa Luzia, em Mogi Mirim, na tarde de sábado (29). O agressor conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

De acordo com o relato da vítima, a agressão começou dentro do carro, enquanto o companheiro dirigia. Durante uma discussão, ele teria desferido um soco no rosto da mulher. Após o veículo parar, ela desceu e avisou que chamaria a Polícia Militar – momento em que o homem tentou fugir.

A mulher tentou voltar ao carro, mas, com uma arrancada brusca, foi arremessada ao chão e atingida pela roda traseira, sofrendo novas lesões. O autor deixou o local em alta velocidade.