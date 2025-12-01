01 de dezembro de 2025
CAPTURA

Polícia Militar prende homem procurado por homicídio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Suspeito foi localizado durante patrulhamento de rotina no Parque Cidade Nova e já cumpriu mandado de prisão.
Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (29), no Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. O indivíduo foi abordado após desviar do caminho ao avistar a viatura policial.

Durante a abordagem, os militares não encontraram nada irregular com ele, mas, ao consultar o sistema de registros criminais, identificaram um mandado de prisão em aberto, emitido pela comarca de Sumaré, relacionado ao crime de homicídio.

Após a confirmação, o preso foi encaminhado e custodiado na Central de Polícia Judiciária. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

