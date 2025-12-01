Um homem foi preso na noite de sábado (29) sob acusação de tráfico de drogas no Bairro Mogi Mirim II. A ação da Polícia Militar foi marcada por agressões aos agentes, tentativa de fuga e até tentativa de resgate do detido por parte de populares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Tudo começou durante um patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram um indivíduo que, ao notar a viatura, jogou algo rapidamente no porta-malas de um carro estacionado, fechou-o e começou a se afastar. Imediatamente abordado, ele portava apenas uma nota de R$ 2. No entanto, ao verificar o porta-malas, os militares encontraram 24 microtubos de cocaína.

Uma busca mais aprofundada no interior do veículo revelou outros quatro pacotes, cada um com 28 porções da mesma substância, totalizando 136 microtubos apreendidos.

Reação violenta e tumulto