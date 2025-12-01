01 de dezembro de 2025
ACIDENTE FATAL

Homem de 51 anos morre afogado ao buscar boia em pesqueiro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação
Vítima foi identificada como Luciano Teles, natural de Itapira. Corpo será velado e enterrado na cidade natal na segunda-feira.
Um afogamento fatal tirou a vida de Luciano Teles, de 50 anos, na noite de sábado (29). O acidente ocorreu no Pesqueiro do Italiano, no município de Estiva Gerbi, e foi registrado no plantão policial da cidade.

Segundo testemunhas, Teles tentava atravessar para outro ponto do pesqueiro para buscar uma boia, quando acabou afundando e não resistiu. Frequentadores que presenciaram a cena ainda tentaram prestar socorro, mas o homem não respondeu.

Nativo de Itapira, o corpo de Luciano Teles foi liberado e será velado a partir das 8h da manhã desta segunda-feira (1°). O sepultamento ocorrerá em seguida no Cemitério da Paz, também em Itapira.

A Polícia Civil foi acionada e investiga as circunstâncias exatas do afogamento.

