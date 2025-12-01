Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa na Rua Sebastião Vaz, no Jardim Planalto, em Mogi Mirim, na noite de sábado (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30, mas as chamas já haviam consumido a estrutura quando as equipes chegaram ao local. Não havia moradores no imóvel no momento do ocorrido.
De acordo com os bombeiros, o fogo já dominava toda a residência. A extensão do imóvel e a grande quantidade de fumaça acumulada exigiram o uso de Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) para acessar o interior, ventilar os cômodos e combater o incêndio de forma direta.
A ação rápida dos bombeiros foi essencial para impedir que o fogo se alastrasse para as casas vizinhas. A proximidade entre os imóveis representava risco elevado, podendo causar danos ainda maiores e colocar outras famílias em perigo.
Após controlar o fogo, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo para evitar que o incêndio se reinscrevesse. A casa, porém, já estava totalmente comprometida e precisou ser lacrada pela equipe de segurança.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. O caso foi registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária).