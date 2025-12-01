01 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
EM CHAMAS

Incêndio de grandes proporções destrói casa no Jardim Planalto

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30, mas as chamas já haviam consumido a estrutura quando as equipes chegaram ao local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30, mas as chamas já haviam consumido a estrutura quando as equipes chegaram ao local.

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa na Rua Sebastião Vaz, no Jardim Planalto, em Mogi Mirim, na noite de sábado (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30, mas as chamas já haviam consumido a estrutura quando as equipes chegaram ao local. Não havia moradores no imóvel no momento do ocorrido.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com os bombeiros, o fogo já dominava toda a residência. A extensão do imóvel e a grande quantidade de fumaça acumulada exigiram o uso de Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) para acessar o interior, ventilar os cômodos e combater o incêndio de forma direta.

A ação rápida dos bombeiros foi essencial para impedir que o fogo se alastrasse para as casas vizinhas. A proximidade entre os imóveis representava risco elevado, podendo causar danos ainda maiores e colocar outras famílias em perigo.

Após controlar o fogo, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo para evitar que o incêndio se reinscrevesse. A casa, porém, já estava totalmente comprometida e precisou ser lacrada pela equipe de segurança.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. O caso foi registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Comentários

Comentários