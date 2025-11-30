30 de novembro de 2025
Tendas caem em evento em shopping de Campinas e deixam feridos

Estrutura de evento caiu durante a tarde de sábado, 29, no Parque D. Pedro, em Campinas
Estrutura de evento caiu durante a tarde de sábado, 29, no Parque D. Pedro, em Campinas

Uma mulher sofreu queimaduras após parte da estrutura de um evento desabar no estacionamento do Parque D. Pedro, em Campinas, na tarde de sábado, 29.

Segundo a Defesa Civil estadual, ela foi atingida por uma fritadeira que caiu durante o acidente. Dois homens, de 45 e 30 anos, também ficaram feridos, mas com lesões leves.

O incidente aconteceu às 14h18, no momento em que ocorria um festival de churrasco. Duas tendas destinadas ao público cederam e, em uma área próxima, a fritadeira atingiu uma funcionária, provocando queimaduras com óleo quente.

A mulher recebeu atendimento do Samu e foi levada ao Hospital de Clínicas da Unicamp. No boletim de ocorrência, a Polícia Militar informou que nenhum dos ferimentos foi considerado grave.

De acordo com o registro policial, as estruturas caíram devido ao vento. Os dois homens feridos foram atendidos no ambulatório do shopping. O Corpo de Bombeiros isolou a área para a realização da perícia, e o caso ficou sob responsabilidade do 4º Distrito Policial de Campinas.

A Prefeitura informou que o evento tinha alvará de funcionamento, liberado pela Secretaria de Urbanismo em 18 de novembro.

O shopping divulgou nota afirmando que a brigada interna atuou imediatamente após o acidente, prestou atendimento e suspendeu o evento. A administração declarou ainda que está colaborando com as autoridades e oferecendo suporte às vítimas.

A empresa responsável pela organização, WB Produções e Promoções, também se manifestou. Segundo a nota, a queda de parte das tendas foi causada por uma forte rajada de vento. 

A produtora afirmou que as equipes de segurança isolaram rapidamente a área, chamaram os serviços de emergência e que três pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

 A empresa disse prestar apoio às vítimas e famílias e informou que as causas do acidente estão em investigação, colocando-se à disposição das autoridades.

