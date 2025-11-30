Uma mulher sofreu queimaduras após parte da estrutura de um evento desabar no estacionamento do Parque D. Pedro, em Campinas, na tarde de sábado, 29.
Segundo a Defesa Civil estadual, ela foi atingida por uma fritadeira que caiu durante o acidente. Dois homens, de 45 e 30 anos, também ficaram feridos, mas com lesões leves.
O incidente aconteceu às 14h18, no momento em que ocorria um festival de churrasco. Duas tendas destinadas ao público cederam e, em uma área próxima, a fritadeira atingiu uma funcionária, provocando queimaduras com óleo quente.
A mulher recebeu atendimento do Samu e foi levada ao Hospital de Clínicas da Unicamp. No boletim de ocorrência, a Polícia Militar informou que nenhum dos ferimentos foi considerado grave.
De acordo com o registro policial, as estruturas caíram devido ao vento. Os dois homens feridos foram atendidos no ambulatório do shopping. O Corpo de Bombeiros isolou a área para a realização da perícia, e o caso ficou sob responsabilidade do 4º Distrito Policial de Campinas.
A Prefeitura informou que o evento tinha alvará de funcionamento, liberado pela Secretaria de Urbanismo em 18 de novembro.
O shopping divulgou nota afirmando que a brigada interna atuou imediatamente após o acidente, prestou atendimento e suspendeu o evento. A administração declarou ainda que está colaborando com as autoridades e oferecendo suporte às vítimas.
A empresa responsável pela organização, WB Produções e Promoções, também se manifestou. Segundo a nota, a queda de parte das tendas foi causada por uma forte rajada de vento.
A produtora afirmou que as equipes de segurança isolaram rapidamente a área, chamaram os serviços de emergência e que três pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.
A empresa disse prestar apoio às vítimas e famílias e informou que as causas do acidente estão em investigação, colocando-se à disposição das autoridades.