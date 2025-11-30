Uma mulher sofreu queimaduras após parte da estrutura de um evento desabar no estacionamento do Parque D. Pedro, em Campinas, na tarde de sábado, 29.

Segundo a Defesa Civil estadual, ela foi atingida por uma fritadeira que caiu durante o acidente. Dois homens, de 45 e 30 anos, também ficaram feridos, mas com lesões leves.

O incidente aconteceu às 14h18, no momento em que ocorria um festival de churrasco. Duas tendas destinadas ao público cederam e, em uma área próxima, a fritadeira atingiu uma funcionária, provocando queimaduras com óleo quente.

