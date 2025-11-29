A Polícia Federal deflagrou na manhã deste sábado (29/11) a Operação Plano de Voo, etapa mais recente das investigações sobre a ameaça de artefato explosivo feita durante um voo da Azul Linhas Aéreas que partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP), em 7 de agosto de 2025. A ocorrência obrigou o piloto a desviar a aeronave para Brasília, onde foi realizado um pouso de emergência.

Na ação deste sábado, agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão em um endereço ligado à principal investigada, localizado em Santa Catarina. O objetivo é aprofundar a apuração sobre a origem da ameaça e possíveis vínculos com ocorrências semelhantes registradas em outros aeroportos do país.

A ameaça mobilizou equipes de segurança, levou à evacuação completa da aeronave e exigiu inspeção minuciosa do avião. Segundo a PF, a conduta pode configurar crimes de ameaça e atentado contra a segurança do transporte aéreo.