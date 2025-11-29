A Prefeitura de Vinhedo publicou o edital do Concurso Público 03/2025, oferecendo 76 vagas imediatas, além de cadastro reserva, em diferentes áreas e níveis de escolaridade. O documento foi divulgado no Boletim Municipal do dia 28 de novembro de 2025 e contempla oportunidades desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior.

As vagas abrangem funções como auxiliar administrativo, recepcionista, trabalhador braçal, escriturário, técnico de enfermagem, médicos, dentistas e professores, entre outras que compõem o quadro permanente do município. Saúde e educação concentram o maior número de oportunidades, reforçando a prioridade da administração nesses setores.

Os salários variam conforme a escolaridade e a função, começando em R$ 2.040,00 para cargos de nível fundamental incompleto e chegando a R$ 6.504,38 para funções que exigem formação superior. Em cargos com remuneração por hora, como médico plantonista, os vencimentos podem alcançar R$ 9.840,00, dependendo da carga horária e do número de plantões previstos no edital.