A Prefeitura de Vinhedo publicou o edital do Concurso Público 03/2025, oferecendo 76 vagas imediatas, além de cadastro reserva, em diferentes áreas e níveis de escolaridade. O documento foi divulgado no Boletim Municipal do dia 28 de novembro de 2025 e contempla oportunidades desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior.
As vagas abrangem funções como auxiliar administrativo, recepcionista, trabalhador braçal, escriturário, técnico de enfermagem, médicos, dentistas e professores, entre outras que compõem o quadro permanente do município. Saúde e educação concentram o maior número de oportunidades, reforçando a prioridade da administração nesses setores.
Os salários variam conforme a escolaridade e a função, começando em R$ 2.040,00 para cargos de nível fundamental incompleto e chegando a R$ 6.504,38 para funções que exigem formação superior. Em cargos com remuneração por hora, como médico plantonista, os vencimentos podem alcançar R$ 9.840,00, dependendo da carga horária e do número de plantões previstos no edital.
Além do salário, todos os aprovados receberão vale-alimentação de R$ 1.360,00 e vale-transporte de R$ 450,00. A carga horária é de até 40 horas semanais, conforme o cargo.
O concurso será realizado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições ficam abertas até 29 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora: www.avancasp.org.br.
As taxas de inscrição seguem faixa conforme escolaridade:
- R$ 51,00 para ensino fundamental (completo ou incompleto)
- R$ 66,00 para ensino médio
- R$ 79,00 para ensino superior
O edital completo, com todas as regras, requisitos, atribuições dos cargos, número de vagas por função, conteúdo programático e cronograma de todas as etapas, pode ser acessado no site da Prefeitura.
SERVIÇO – CONCURSO VINHEDO 03/2025
Inscrições: 28 de novembro a 29 de dezembro de 2025
Onde se inscrever: www.avancasp.org.br
Edital completo: https://www.vinhedo.sp.gov.br/uploads/diario_2025402717169981c4902ab8b6c56b645cc90f57008e.pdf
Vagas: 76 + cadastro reserva
Salários: R$ 2.040,00 a R$ 9.840,00
Benefícios: vale-alimentação de R$ 1.360,00 e vale-transporte de R$ 450,00
Validade: 2 anos, prorrogável por igual período