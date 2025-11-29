A posse do delegado André Almeida Azevedo Ribeiro como novo chefe da Delegacia da Polícia Federal em Campinas marcou, nesta sexta-feira (28), uma mudança importante no comando de uma das unidades mais estratégicas do país. Ribeiro substitui Edson Geraldo de Souza, que estava à frente da PF de Campinas desde 2019.
Graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, o novo delegado tem atuação destacada em inteligência policial e combate ao terrorismo, com passagem pela Divisão de Enfrentamento ao Terrorismo durante os Jogos Olímpicos de 2016. Desde 2019, integra o Núcleo de Inteligência Policial da PF em Campinas e também é professor da Academia Nacional de Polícia.
Ao assumir o cargo, ele afirmou que dará continuidade ao desempenho de alta produtividade da delegacia, referência nacional em 2024. “Assumir a chefia da Delegacia da PF em Campinas representa seguir uma história construída com ética e compromisso com o serviço público. O objetivo agora é fortalecer o enfrentamento ao crime organizado, o combate à lavagem de dinheiro e a repressão constante às organizações criminosas”, afirmou Ribeiro.
A Delegacia da Polícia Federal em Campinas responde por cerca de 60 municípios e atua em frentes como combate ao tráfico de drogas, crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro, roubos de carga e fiscalização de ilícitos ligados ao comércio exterior. A unidade foi considerada a mais produtiva do Brasil no último ano.
Divulgação/PMC
A solenidade, realizada no Royal Palm Hall, contou com a presença do prefeito Dário Saadi, que destacou a integração entre a PF e a Guarda Municipal, além de anunciar oficialmente a doação de terreno para a construção da nova sede da corporação.
Durante a cerimônia, o prefeito Dário ressaltou a parceria entre a Prefeitura e a corporação: “A PF e a Guarda Municipal mantêm integração sólida, com operações conjuntas e troca de informações em tempo real. Tenho certeza de que o Dr. André dará continuidade a esse trabalho. A Polícia Federal tem sido exemplar no combate ao roubo de carga e ao tráfico de drogas, e essa união seguirá trazendo resultados importantes para Campinas”, afirmou.
Dário entregou simbolicamente ao novo delegado uma cópia da Lei Complementar 553/2025, publicada na quinta-feira (27), que confirma a doação do terreno à União para a construção da nova sede da PF em Campinas. O ato altera a legislação de 2013 que autorizava a cessão da área, destravando o projeto aguardado pela corporação há mais de uma década,
A cerimônia contou ainda com a presença do secretário municipal de Segurança, Christiano Biggi, da comandante da Guarda Municipal, Maria de Lourdes Soares, do diretor do CICC, Gerson Ortega, além de autoridades das polícias Civil e Militar, Judiciário e vereadores.