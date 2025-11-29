A posse do delegado André Almeida Azevedo Ribeiro como novo chefe da Delegacia da Polícia Federal em Campinas marcou, nesta sexta-feira (28), uma mudança importante no comando de uma das unidades mais estratégicas do país. Ribeiro substitui Edson Geraldo de Souza, que estava à frente da PF de Campinas desde 2019.

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, o novo delegado tem atuação destacada em inteligência policial e combate ao terrorismo, com passagem pela Divisão de Enfrentamento ao Terrorismo durante os Jogos Olímpicos de 2016. Desde 2019, integra o Núcleo de Inteligência Policial da PF em Campinas e também é professor da Academia Nacional de Polícia.

Ao assumir o cargo, ele afirmou que dará continuidade ao desempenho de alta produtividade da delegacia, referência nacional em 2024. “Assumir a chefia da Delegacia da PF em Campinas representa seguir uma história construída com ética e compromisso com o serviço público. O objetivo agora é fortalecer o enfrentamento ao crime organizado, o combate à lavagem de dinheiro e a repressão constante às organizações criminosas”, afirmou Ribeiro.