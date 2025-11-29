A Prefeitura de Campinas oficializou, nesta sexta-feira (28), o Decreto da Operação Chuvas de Verão 2025/2026, documento que estabelece diretrizes e protocolos de resposta para o período chuvoso entre 1º de dezembro e 31 de março de 2026. O decreto, disponível no Diário Oficial do Município, reúne um conjunto de ações integradas para reduzir riscos e preparar a cidade para emergências climáticas.

O texto foi elaborado de forma participativa, após audiência pública realizada no início do mês, e mobiliza diversas áreas do governo para atuar de forma coordenada diante dos efeitos provocados por tempestades, alagamentos e deslizamentos. O trabalho inclui monitoramento meteorológico contínuo, envio de alertas à população, vistorias em áreas vulneráveis e medidas antecipadas para mitigar danos.

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, parte central do decreto, estabelece quatro níveis operacionais: