A Prefeitura de Campinas oficializou, nesta sexta-feira (28), o Decreto da Operação Chuvas de Verão 2025/2026, documento que estabelece diretrizes e protocolos de resposta para o período chuvoso entre 1º de dezembro e 31 de março de 2026. O decreto, disponível no Diário Oficial do Município, reúne um conjunto de ações integradas para reduzir riscos e preparar a cidade para emergências climáticas.
O texto foi elaborado de forma participativa, após audiência pública realizada no início do mês, e mobiliza diversas áreas do governo para atuar de forma coordenada diante dos efeitos provocados por tempestades, alagamentos e deslizamentos. O trabalho inclui monitoramento meteorológico contínuo, envio de alertas à população, vistorias em áreas vulneráveis e medidas antecipadas para mitigar danos.
O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, parte central do decreto, estabelece quatro níveis operacionais:
• Estado de Observação – até 80 mm de chuva, com monitoramento dos índices;
• Estado de Atenção – acima de 80,1 mm, com vistorias nas áreas já mapeadas;
• Estado de Alerta – após avaliação técnica da CEPDEC, com remoções preventivas;
• Estado de Alerta Máximo – remoção obrigatória de moradores das áreas de risco confirmadas.
A coordenação da Operação envolve um Comitê intersetorial, com representantes das secretarias municipais de Governo (Defesa Civil), Assistência Social, Saúde, Serviços Públicos, Comunicação, Urbanismo, Habitação, Educação, Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, além de equipes da Sanasa, Emdec e CPFL Energia.
Cidade já executa ações de preparação
Ao longo de 2025, Campinas estruturou diversas medidas para enfrentar a temporada de chuvas. Entre as principais estão instalação de defensas metálicas, réguas para medição de rios, nova estação meteorológica no Campo Grande, treinamentos comunitários e definição de estratégias socioassistenciais para atendimento emergencial.
Segundo o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, a preparação é contínua:
“O município tem se preparado dia a dia para o enfrentamento dos extremos climáticos. É um trabalho sistêmico que envolve toda a administração, com o objetivo de tornar Campinas mais resiliente e capaz de resistir a situações de emergência e de risco.”
Um dos destaques do atual ciclo é a criação da primeira Equipe Comunitária de Resposta a Emergências Climáticas de Campinas, que encerra sua formação neste sábado (29), em um treinamento com simulado prático.
Na última terça-feira (25), o Comitê da Operação realizou a primeira reunião oficial da temporada, apresentando os pontos críticos monitorados pela Defesa Civil.