A Prefeitura de Campinas promove na próxima quarta-feira, 3 de dezembro, o 27º Feirão de Emprego e Oportunidades, última edição do ano e inteiramente dedicada às pessoas com deficiência (PCDs). O evento será realizado das 9h às 16h, no Palácio da Cidade (antigo Palácio da Justiça), reunindo 200 vagas para contratação imediata oferecidas por oito empresas.

A data coincide com o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, reforçando o caráter inclusivo da ação, organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o Polo de Empregabilidade Inclusivo (PEI) de Campinas e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, destacou o encerramento do calendário com foco na inclusão. “O fechamento do calendário de feirões com uma edição dedicada às pessoas com deficiência reafirma o compromisso da Prefeitura com a geração de oportunidades. Ao longo do ano, esses eventos mostraram efetividade ao aproximar trabalhadores e empresas. Além disso, temos a participação do IMESC com a elaboração de laudos. Isso é uma grande inovação”, afirmou.

Atendimento aberto e triagem do CPAT