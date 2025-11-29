A Prefeitura de Campinas promove na próxima quarta-feira, 3 de dezembro, o 27º Feirão de Emprego e Oportunidades, última edição do ano e inteiramente dedicada às pessoas com deficiência (PCDs). O evento será realizado das 9h às 16h, no Palácio da Cidade (antigo Palácio da Justiça), reunindo 200 vagas para contratação imediata oferecidas por oito empresas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A data coincide com o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, reforçando o caráter inclusivo da ação, organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o Polo de Empregabilidade Inclusivo (PEI) de Campinas e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
O secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, destacou o encerramento do calendário com foco na inclusão. “O fechamento do calendário de feirões com uma edição dedicada às pessoas com deficiência reafirma o compromisso da Prefeitura com a geração de oportunidades. Ao longo do ano, esses eventos mostraram efetividade ao aproximar trabalhadores e empresas. Além disso, temos a participação do IMESC com a elaboração de laudos. Isso é uma grande inovação”, afirmou.
Atendimento aberto e triagem do CPAT
Moradores de Campinas e região poderão participar sem necessidade de agendamento. Antes das entrevistas, todos passam por triagem do CPAT, que direciona os candidatos conforme o perfil profissional.
Nesta edição, equipes técnicas farão emissão de laudos a partir de documentos anteriores, mediante apresentação dos registros no dia do evento. Para isso, é obrigatório preencher o cadastro antecipado no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRYWPmnJvBqIhZCtQgeOGae11jvVGZ6MvtckIfbkRGK7AHaQ/viewform
O material será avaliado pelo IMESC, responsável pela validação.
Os participantes devem levar:
– Documento com foto;
– Currículo impresso;
– Carteira de Trabalho (física ou digital);
– Carta de encaminhamento (se houver);
– Laudo atual.
Empresas participantes
Centro Médico, CPFL, GPS, Uniseter, Krebsfer, Oxxo, Poupatempo e Zamp.
Cargos e salários
A função com mais vagas é atendente de lojas e mercados, da rede Oxxo, com 21 oportunidades e salário de R$ 1.983,00, exigindo ensino fundamental completo.
O maior salário é para Supervisor de Controle Documental, na CPFL, com remuneração de R$ 5.770,69 e exigência de ensino superior em Engenharia ou áreas correlatas.
Todas as vagas podem ser consultadas no site do CPAT: cpat.campinas.sp.gov.br
A Secretaria recomenda que os participantes realizem cadastro prévio no CPAT para agilizar o atendimento. O procedimento pode ser feito no CPAT Centro ou nos postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde, além das plataformas Emprega Brasil e Carteira de Trabalho Digital.
Por conta do feirão, o CPAT Centro e os postos Agiliza não funcionarão no dia do evento.
SERVIÇO
27º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: 3 de dezembro (quarta-feira)
Horário: 9h às 16h
Local: Palácio da Cidade (antigo Palácio da Justiça)
Endereço: Praça Guilherme de Almeida, Rua Regente Feijó, s/n – Centro