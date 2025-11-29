A obra do primeiro reservatório do Plano de Controle de Enchentes de Campinas atingiu um marco decisivo. O túnel que levará a água da Avenida Princesa D’Oeste até o piscinão da Praça Paranapanema está com a construção praticamente concluída. A galeria de derivação, feita em estrutura do tipo tunnel liner, está na etapa final, restando apenas a execução da última caixa próxima ao reservatório e a galeria de adução no lado oposto do equipamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O avanço permite que a obra entre em uma nova fase: a escavação do reservatório, já iniciada após a finalização das estruturas da parede de travamento. O piscinão RP-1 terá capacidade para 120 milhões de litros de água e é parte central da estratégia municipal de enfrentar enchentes na região central.

Construído desde julho de 2024, o reservatório será totalmente coberto após a conclusão, garantindo a recomposição da Praça de Esportes Paranapanema. Durante períodos de cheia, a água será conduzida ao reservatório pela galeria de derivação e, depois, devolvida ao sistema por outra galeria, com apoio de quatro bombas submersíveis. O investimento total é de R$ 205,8 milhões.