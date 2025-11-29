A obra do primeiro reservatório do Plano de Controle de Enchentes de Campinas atingiu um marco decisivo. O túnel que levará a água da Avenida Princesa D’Oeste até o piscinão da Praça Paranapanema está com a construção praticamente concluída. A galeria de derivação, feita em estrutura do tipo tunnel liner, está na etapa final, restando apenas a execução da última caixa próxima ao reservatório e a galeria de adução no lado oposto do equipamento.
O avanço permite que a obra entre em uma nova fase: a escavação do reservatório, já iniciada após a finalização das estruturas da parede de travamento. O piscinão RP-1 terá capacidade para 120 milhões de litros de água e é parte central da estratégia municipal de enfrentar enchentes na região central.
Construído desde julho de 2024, o reservatório será totalmente coberto após a conclusão, garantindo a recomposição da Praça de Esportes Paranapanema. Durante períodos de cheia, a água será conduzida ao reservatório pela galeria de derivação e, depois, devolvida ao sistema por outra galeria, com apoio de quatro bombas submersíveis. O investimento total é de R$ 205,8 milhões.
O secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, destacou a importância desta etapa. “O andamento do RP-1 na Paranapanema, já em sua etapa final de galerias e com a escavação iniciada, demonstra a aceleração do nosso Plano de Controle de Enchentes. São intervenções estratégicas que vão mudar a relação da cidade com as chuvas intensas”, afirmou.
Outros reservatórios em andamento
Além do RP-1, o município avança em mais intervenções previstas no plano que engloba oito grandes obras nas bacias dos córregos Serafim e Proença.
RS-1 – Praça da Ópera
O reservatório localizado no Centro começou a ser construído em setembro de 2024. No momento, são implantados os poços de ataque para iniciar o túnel de derivação que trará a água vinda do alto do bairro Castelo. A área no entorno está sendo fechada para que comece a escavação. O término está previsto para 2027. O RS-1 terá capacidade para 80 milhões de litros e investimento de R$ 125,6 milhões.
RP-4 – Eixo Norte-Sul
A terceira intervenção em desenvolvimento é o RP-4, ainda em fase de estudos e tratativas com o Ministério Público. A obra deve ir a licitação em 2026. A previsão é de que o reservatório tenha capacidade para 90 milhões de litros.
Quando concluídas, as três estruturas - RP-1, RS-1 e RP-4 - formarão o eixo inicial do maior projeto de macrodrenagem da história de Campinas, com objetivo de reduzir alagamentos e garantir segurança em áreas que historicamente sofrem com enchentes intensas.